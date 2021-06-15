Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci в Москве за нарушение антиковидных мер
Кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах в центре Москвы опечатано до решения суда за нарушение мер профилактики по COVID-19, сообщила во вторник главный специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора Олеся Суюсанова.
По её словам, посетители кафе не носят маски и перчатки, социальную дистанцию не соблюдают, сотрудники кафе не измеряют им температуру при входе, а внутри нет разметки.
Согласно нормам Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), заведение могут оштрафовать на сумму до полумиллиона рублей либо закрыть на срок до 90 суток.
Между тем, в Москве на фоне роста заболеваемости COVID-19 с 13 по 20 июня ужесточены санитарные требования: закрыты детские и спортивные площадки в парках, барам и ночным клубам запрещено работать с 23 часов до 6 часов утра. Власти усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru