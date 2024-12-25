Росавиация: В Казани временно ограничили работу аэропорта

Работу аэропорта Казани ограничили в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань... Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал пресс-секретарь в своем Telegram-канале.

Экипажи самолетов, диспетчеры, службы аэропорта принимают меры для безопасности полетов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани Казани, направлявшиеся в аэропорт самолеты из Стамбула, Алма-Аты и Томска перенаправили в Самару.

На минувшей неделе аэропорты Казани и Ижевска временно закрывали на фоне атаки беспилотников, напоминает 360.ru.

