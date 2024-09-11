Росавиация: В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения

Временные ограничения ввели утром 11 сентября в аэропорту Мурманска. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов... с 09:31 МСК на работу аэропорта Мурманск (Мурмаши; код ICAO: ULMM) введены временные ограничения», — написал представитель ведомства в Telegram.

Авиагавань временно прекратила прием и отправку рейсов. Экипажи самолетов, диспетчеры и службы принимают меры для обеспечения безопасности полетов.

Накануне аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничивали работу на фоне атаки украинских беспилотников в Московской области, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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