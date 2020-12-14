Режим самоизоляции для пожилых жителей Подмосковья стал необязательным

Власти Подмосковья сделали режим самоизоляции для граждан старше 65 лет рекомендательным, а не обязательным.

Тем не менее, социальные карты этой категории граждан останутся заблокированными до 12 января. Также сохраняется запрет на пользование проездными для студентов вузов и колледжей региона. Они продолжат обучение в дистанционном формате, передает "Радио 1".

В постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева отмечается, что увеселительные мероприятия в кафе, барах, организациях общепита, а также в любых других помещениях до 20 декабря будут запрещены с 23 часов до 6 утра, а не с полуночи до 8 утра, как было установлено ранее.

Между тем, Подмосковье остается одним из регионов, где каждые сутки фиксируют наибольшее число заразившихся коронавирусом.

