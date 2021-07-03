Режим КТО введен на территории Нальчика

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на территории городского округа Нальчика, сообщили в оперативном штабе Кабардино-Балкарии (КБР).

«Руководствуясь требованиями федерального закона № 35-ФЗ от 6 марта 2006 года "О противодействии терроризму", в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства, начальником УФСБ России по КБР генерал-майором Ворониным С. В. принято решение о введении с 03 часов 15 минут 03 июля 2021 года правового режима контртеррористической операции на части территории городского округа Нальчика в районе садовых участков, ограниченных улицами Биттирова, Канукоева, Центральной, Жабелова», — цитирует сообщение ТАСС.

Также с 05:20 режим КТО вводится в границах: восточная окраина городского округа Баксан (улица Конечная) — автодорога А-158 (Прохладный — Баксан) — западная окраина сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) — пойма реки Баксан.

Отмечается, что в период действия режима и до особого распоряжения на указанных территориях будет действовать усиление охраны общественного порядка, ведение контроля телефонных переговоров. Также у граждан будут проверять документы, удостоверяющие личность. В случае необходимости возможно временное отселение людей, проживающих в пределах территории, на которой введен режим КТО.

