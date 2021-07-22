Режим ЧС ввели в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram заявил, что 39 муниципалитетах региона с 22 июля действует режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.
По его словам, жара на Урале не отступает, фермеры сообщают ему о гибели урожая, а ущерб от засухи превышает уже четыре миллиарда рублей.
Куйвашев добавил, что поручил главе областного Минсельхоза Артёму Бахтереву оценить последствия и обратиться за помощью в российское правительство.
Ранее из-за засухи режим чрезвычайной ситуации ввели в агропромышленном комплексе Курганской области, сообщает RT.
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