Режим ЧС ввели в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram заявил, что 39 муниципалитетах региона с 22 июля действует режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

По его словам, жара на Урале не отступает, фермеры сообщают ему о гибели урожая, а ущерб от засухи превышает уже четыре миллиарда рублей.

Куйвашев добавил, что поручил главе областного Минсельхоза Артёму Бахтереву оценить последствия и обратиться за помощью в российское правительство.

Ранее из-за засухи режим чрезвычайной ситуации ввели в агропромышленном комплексе Курганской области, сообщает RT.

