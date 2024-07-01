Режим ЧС ввели в Нижневартовске из-за паводка на фоне ливней

Режим чрезвычайной ситуации введён в Нижневартовске в связи с непрекращающимся подъёмом уровня реки Обь, сообщили ТАСС в администрации этого города в Ханты-Мансийском автономном округе.

Горожане получают оповещение через СМС-сообщения. Уровень воды в Оби уже достиг значений опасного явления. На сегодня он составляет 9 метров, 81 сантиметр. Есть опасность дальнейшего подтопления жилых домов, приусадебных и дачных участков, а также районов в пойме реки.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уровень Оби и других рек региона повышается из-за ливневых дождей. По данным окружного главка МЧС, уже подтоплено около 2400 приусадебных участков, 666 дачных домов, в основном именно в Нижневартовске.

Для жителей организована доставка по заявкам продуктов питания и медицинских препаратов. Подтопленные территории патрулируются для контроля сохранности имущества граждан, выставлены посты.

