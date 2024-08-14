Режим ЧС ввели в Ингушетии из-за аномальной жары и засухи
Власти Ингушетии объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары, которая привела к гибели урожая. Последствия засухи обсуждались на заседание чрезвычайной комиссии в министерстве сельского хозяйства республики.
Растения пострадали от температуры воздух +35 °C и выше, а также из-за отсутствия осадков в течении 10 дней подряд и более. В целях спасения урожая Минсельхоз применяет разные виды минеральных удобрений, средства защиты растений. Однако принятые меры не могут быть достаточно эффективными в условиях отсутствия дождей.
По данным ведомства, от сельскохозяйственных предприятий Ингушетии уже поступило свыше 200 заявлений о гибели посевов. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», власти республики выделили в текущем году 65 крестьянским хозяйствам и трем кооперативам гранты на общую сумму более 171 миллиона рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru