Режим ЧС ввели в двух районах Ростовской области из-за пожаров
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области в связи со сложной ситуацией из-за пожаров. Об этом заявило областное Министерство региональной политики и массовых коммуникаций.
Как отметили в ведомстве, из-за сухой жаркой погоды в муниципальных образованиях региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
«На территории Аксайского и Неклиновского районов, где обстановка наиболее сложная, введен режим ЧС», — говорится в сообщении министерства.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил о массовых пожарах в регионе, от огня пострадали 29 строений, в числе которых 13 жилых домов, в Аксайском и Неклиновском районах, напоминает Ura.ru.
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