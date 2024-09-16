Режим ЧС ввели в двух районах Ростовской области из-за пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области в связи со сложной ситуацией из-за пожаров. Об этом заявило областное Министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Как отметили в ведомстве, из-за сухой жаркой погоды в муниципальных образованиях региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

«На территории Аксайского и Неклиновского районов, где обстановка наиболее сложная, введен режим ЧС», — говорится в сообщении министерства.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил о массовых пожарах в регионе, от огня пострадали 29 строений, в числе которых 13 жилых домов, в Аксайском и Неклиновском районах, напоминает Ura.ru.

