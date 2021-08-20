Решение об обязательной вакцинации преподавателей принимают власти региона

Власти каждого региона России сами принимают решение об обязательной вакцинации от коронавируса преподавателей вузов. Об этом заявило Минобрнауки.



В ряде регионов России введена обязательная вакцинация сотрудников школ, а также работников общепита, госслужбы и других отраслей, связанных с постоянными контактами с населением.

На этой неделе в Санкт-Петербурге началась кампания по вакцинации иностранных граждан. «Невские новости» писали, что старт вакцинации иностранцев вызвал нешуточный ажиотаж.



