Решение об обязательной вакцинации преподавателей принимают власти региона

Власти каждого региона России сами принимают решение об обязательной вакцинации от коронавируса преподавателей вузов. Об этом заявило Минобрнауки.

В ряде регионов России введена обязательная вакцинация сотрудников школ, а также работников общепита, госслужбы и других отраслей, связанных с постоянными контактами с населением.

На этой неделе в Санкт-Петербурге началась кампания по вакцинации иностранных граждан. «Невские новости» писали, что старт вакцинации иностранцев вызвал нешуточный ажиотаж.

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ФОТО: Александр Кряжев
ТЕГИ:ВакцинацияРегионыМинистерство Образования РфВысшее Образование
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