Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве в ночь на 26 декабря

Рекордно низкое для 26 декабря атмосферное давление ожидается в российской столице предстоящей ночью. Оно опустится ниже 728 миллиметров ртутного столба, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как передаёт «Интерфакс», по его оценке, давление будет «экстремально низким». Причиной такого явления станет обширный циклон, который сейчас доминирует над европейской частью страны и над Уралом.

По данным Гидрометцентра, влажные и теплые воздушные массы будут формировать погоду до середины текущей недели. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на Урале тёплая и ненастная погода в конце рабочей недели сменится морозами без осадков.

