Реконструкция развязки на МКАД с Липецкой улицей выполнена на треть

Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Липецкая выполнена на 31 процент, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас строители ведут работы по перекладке теплосети, устройству дорожного полотна правоповоротного съезда с внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Москва-Дон», сооружению опор путепроводов, а также монтажу балок железобетонных пролетных строений», - сказал Загрутдинов.

Объем работ на этом участке предполагает реконструкцию и строительство 10 километров дорог: 7 путепроводов, тоннель, двухполосные боковые проезды, на головном участке Липецкой улицы реконструируют съезды на прилегающие улицы. Для пешеходов построят четыре надземных пешеходных перехода.

По словам главы Департамента строительства, после реконструкции увеличится пропускная способность южного участка МКАД и Липецкой улицы. Для жителей районов Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное, Царицыно и Ленинского округа Подмосковья значительно улучшится дорожная ситуация - развязка разгрузит прилегающие дороги, которые используются сейчас в качестве альтернативных маршрутов объезда.

