Рейсы между Сахалином и Кунаширом задержали до 10 апреля

Рейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском на острове Кунашир в Сахалинской области задержали до среды из-за неблагоприятных погодных условий на Курилах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сахалинский международный аэропорт.

«На Курилах погоды нет, рейсы задержаны до 10 апреля», — рассказали агентству.

По данным авиагавани Южно-Сахалинска, задержано четыре рейса. Дополнительные данные о вылетах предоставят не ранее 14:00 (06:00 мск) среды.

Накануне аэропорт не принимал и не выпускал воздушные суда из-за плотного тумана. К вечеру 8 апреля видимость улучшилась, почти все рейсы из Южно-Сахалинска были выполнены. Однако шесть вылетов — два между Южно-Сахалинском и Охой, четыре между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском — были перенесены.

На минувшей неделе восемь рейсов на вылет задержали в петербургском аэропорту Пулково из-за непогоды, напоминает RT.

