Рейс Шарм-эш-Шейх - Нижний Новгород ушел на запасной аэродром из-за ограничений

Один самолет, летевший в Нижний Новгород, уходил на запасной аэродром в связи с ограничениями воздушного движения. Об этом рассказали в пресс-службе нижегородского аэропорта имени Чкалова.

«В связи с ограничениями, вводимыми органами воздушного движения в ночь с 28 на 29 января в аэропорту Нижнего Новгорода, один рейс (из Шарм-эш-Шейха) ушел на запасной аэродром», — сообщили в воздушной гавани.

Сейчас борт прибыл в аэропорт, он готовится к обратному вылету. Авиагавань работает штатно, ограничений на взлетно-посадочные операции нет.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 29 января в Нижегородской области уничтожили три украинских беспилотника, напоминает 360.ru.

