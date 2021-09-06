Регистрация на онлайн-голосование 17-19 сентября завершится через неделю
Регистрация на онлайн-голосование на выборах в Госдуму завершится через неделю, сообщение об этом опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что голосование пройдет с 17 по 19 сентября.
«Москвичи выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (№19 - районы Вешняки, Ивановское, Новогиреево, №37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине», — говорится в сообщении.
Заявления на онлайн-голосование принимаются до 23:59 13 сентября. Для регистрации необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале mos.ru. Участвовать в онлайн-голосовании могут граждане старше 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и полную учетную запись на mos.ru.
Все поданные заявления будут сопоставляться с реестром избирателей в Центральной избирательной комиссии РФ. За несколько дней до начала голосования москвичи получат уведомление о своем включении в список электронных избирателей. Тех, кто примет участие в выборах онлайн, исключат из реестров на избирательных участках.
При этом для участников онлайн-голосования будет действовать программа «Миллион призов». В рамках акции разыграют 250 тысяч подарков и суперпризы —однокомнатную квартиру в Москве и автомобиль.
На онлайн-голосование уже зарегистрировалось около полутора миллионов жителей столицы.
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