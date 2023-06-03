Развожаев: Севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер

Инцидент произошел накануне вечером на улице Шевкопляса во внутригородском муниципальном образовании Инкерман.

«Полеты коптеров, как вы знаете в городе запрещены. Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил горожан за бдительность и призвал в случае обнаружения подозрительных предметов или подозрительных действий сообщать в специальный чат-бот.

Ранее Развожаев предупредил о стрельбе в рамках тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

