Развожаев: Севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер
Житель Севастополя подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Инцидент произошел накануне вечером на улице Шевкопляса во внутригородском муниципальном образовании Инкерман.
«Полеты коптеров, как вы знаете в городе запрещены. Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор поблагодарил горожан за бдительность и призвал в случае обнаружения подозрительных предметов или подозрительных действий сообщать в специальный чат-бот.
Ранее Развожаев предупредил о стрельбе в рамках тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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