Развожаев: Севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер

Житель Севастополя подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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Инцидент произошел накануне вечером на улице Шевкопляса во внутригородском муниципальном образовании Инкерман.

«Полеты коптеров, как вы знаете в городе запрещены. Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил горожан за бдительность и призвал в случае обнаружения подозрительных предметов или подозрительных действий сообщать в специальный чат-бот.

Ранее Развожаев предупредил о стрельбе в рамках тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
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