Рассказал о низких зарплатах? Пшел вон!

Единственная больница ЗАТО Трехгорный Челябинской области осталась без заведующего отделением хирургии, который рассказал журналистам о реальных заработках местных врачей. Напомним, Станислав Редькин сообщил тогда, что все врачи его отделения написали заявления об уходе, поскольку оклады врачей не менялись лет десять, и оклад, например. завотделением составляет 7800 рублей. Когда медики попросили начальника решить ситуацию, тот ответил, что они ничего не делают, а получают и требуют слишком много. Теперь Редькин будет искать работу в других больницах региона, откуда уже получал предложения. Его стаж работы - тридцать лет. Как отмечает «Лента.ру», исполняющий обязанности главврача Сергей Рычков отказался комментировать увольнение завотделением, сославшись на то, что Трехгорный — закрытый город, и у него «строгая установка никакой информации не давать».

Медсанчасть Трехгорного работает в системе Федерального медико-биологического агентства. Сотрудники медучреждение полагают, что увольнение завотделением хирургии могло быть показательным. По словам одного из сотрудников, которые приводит челябинское интернет-издание 74.RU, когда стало известно, что хирурги Трехгорного написали заявления об уходе, начальник ФМБА Владимир Уйба был просто в ярости. Но о том, что «хирурги копеечную зарплату получают, никто не заикнулся», - заметил собеседник издания.

По данным Минздрава Челябинской области, с 1 июля 2019 года согласно майским указам президента РФ медики должны получать: врач — 63 534,2 рубля, медсестра и санитарка — 31 767,1 рубля. Издание 74.RU приводит фото расчетных ведомостей врачей и медсестер Трехгорного, согласно которым, за полный рабочий месяц медсестра получила 12 441 рубль 40 копеек, врач – 15 937 рублей 70 копеек. Вернемся к вопросу окладов: по данным того же издания, у врачей Трехгорного оклад составляет 7–8 тысяч рублей, у медсестёр — 4400, у санитаров — 2300. И уже на их основе рассчитываются многие надбавки.

Что? Майские указы? Чьи? Президента? Вот, ему и жалуйтесь. А решил вынести сор из избы – пшел вон! Иди ищи работу в «Магните», как работникам скорой помощи в Челябинске начальство посоветовало – те тоже заявили о массовых увольнениях из-за низких зарплат. Накаляют, понимаешь, перед выборами. Вот выборы пройдут – и увольняйтесь на здоровье!