Ракетную опасность в Белгородской области объявили уже третий раз за день
Ракетная опасность уже третий раз за день была объявлена по всей Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей перейти в укрытия, спуститься в подвалы.
Около полудня был дан отбой тревоги. С утра на Белгородчине ракетная опасность объявлялась два раза. Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 3 июля над территорией Белгородской области были сбиты пять беспилотников Вооруженных сил Украины.
Днём губернатор сообщил об артиллерийском ударе ВСУ по окраине города Шебекино. Возникло возгорание на территории сельскохозяйственного предприятия. Трое сотрудников получили осколочные ранения. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», пострадавшие госпитализированы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru