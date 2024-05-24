Ракетная опасность объявлена в Шебекинском округе Белгородской области
Население Шебекинского городского округа Белгородской области в очередной раз оповещено об угрозе ракетной опасности. Такое предупреждение распространил региональный главк МЧС.
Людей призвали оставаться дома, не подходить к окнам. Около семи часов утра в пятницу, 24 мая сирена ракетной опасности была активирована на всей территории Белгородской области. Примерно через 20 минут губернатор Вячеслав Гладков объявил об отмене воздушной тревоги.
Днём ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал здание школы в селе Безымено Грайворонского городского округа. Жители не пострадали. В этом населенном пункте действует дистанционный формат образования. В здании школы повреждена кровля и выбиты окна на третьем и четвертом этажах.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава региона сегодня объявил об открытии штаба по восстановлению в Грайворонском округе. Представители областных министерств будут отвечать на обращения граждан, связанные с этой темой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru