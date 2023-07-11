Радио ROCK FM с 11 июля начало вещание в Анапе
11 июля 202313:35
Радиостанция ROCK FM с 11 июля начала вещание в Анапе. Теперь 82 тысячи жителей города и гостей курорта смогут слушать настоящий ROCK на частоте 93,3 FM.
Теперь счастливые анапчане и анапчанки смогут сидя под пальмой слушать передачи "Координаты рока", "Рокпост", "Клан рокеров" и многие другие!
Радио ROCK FM является частью «Мультимедиа Холдинга» вместе с радиостанциями НАШЕ Радио и Радио JAZZ. Ранее радиостанция начала работать в Арзамасе, Коломне, Москве, Ноябрьске, Рубцовске, Санкт-Петербурге, Уссурийске и Южно-Сахалинске.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦИК Узбекистана официально объявил о победе Мирзиёева на президентских выборах
- ЧВК «Вагнер» займется обучением Вооруженных сил Белоруссии
- Песков: Ускоренное вступление Украины в НАТО крайне опасно для Европы
- Радио ROCK FM с 11 июля начало вещание в Анапе
- Исследование показало, до какого возраста хотят прожить россияне
- Шольц подтвердил, что Германия передаст Украине новый пакет помощи
- Столтенберг уточнил детали договоренностей между Турцией и Швецией
- Рогов заявил о провале плана Зеленского к саммиту НАТО
- Определены песни и фильмы, которые ассоциируются у молодежи с русской культурой
- Песков: Обдумываются различные варианты участия Путина в саммите БРИКС
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru