Радио ROCK FM с 11 июля начало вещание в Анапе

Радиостанция ROCK FM с 11 июля начала вещание в Анапе. Теперь 82 тысячи жителей города и гостей курорта смогут слушать настоящий ROCK на частоте 93,3 FM.



Теперь счастливые анапчане и анапчанки смогут сидя под пальмой слушать передачи "Координаты рока", "Рокпост", "Клан рокеров" и многие другие!

Радио ROCK FM является частью «Мультимедиа Холдинга» вместе с радиостанциями НАШЕ Радио и Радио JAZZ. Ранее радиостанция начала работать в Арзамасе, Коломне, Москве, Ноябрьске, Рубцовске, Санкт-Петербурге, Уссурийске и Южно-Сахалинске.

