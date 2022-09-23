Радио JAZZ отныне в Туапсе

С 23 сентября Радио JAZZ начало вещание в городе Туапсе Краснодарского края. Теперь более 60 тысяч жителей города и гостей курорта смогут слушать настоящий Джаз на частоте 95,8 МГц.

Радио JAZZ является частью «Мультимедиа Холдинга» вместе с радиостанциями НАШЕ Радио и ROCK FM. Ранее радиостанция начала работать в Анапе, Aнгaрске, Aрхaнгельске, Великом Новгороде, Геленджике, Димитровгрaде, Ижевске, Севaстополе, Сaмaре, Твери, Томске и многих других городах России.

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ФОТО: Радио Jazz
ТЕГИ:Краснодарский КрайРадиостанцияРадио Jazz
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