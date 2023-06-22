Радио JAZZ начнет вещание в Горячем Ключе 23 июня
22 июня 202315:08
С 23 июня Радио JAZZ начнет вещание в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Теперь 41 тысяча жителей города и гостей курорта смогут слушать настоящий Джаз на частоте 89,9 МГц.
Радио JAZZ является частью «Мультимедиа Холдинга» вместе с радиостанциями НАШЕ Радио и ROCK FM. Ранее радиостанция начала работать в Туапсе, Анапе, Aнгaрске, Aрхaнгельске, Великом Новгороде, Геленджике, Димитровгрaде, Ижевске, Севaстополе, Сaмaре, Твери, Томске и многих других городах России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru