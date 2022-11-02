Пятьдесят пешеходных переходов построят в Москве до 2026 года

В Москве до 2026 года построят порядка 50 пешеходных переходов, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Четыре пешеходных перехода сейчас возводятся через МЦД на Дмитровском шоссе», - сказал Загрутдинов.

В частности, объекты строятся в районе 1-го Тушинского проезда, Лермонтовского проспекта, улиц Полоцкая и Гвардейская.

Двенадцать пешеходных переходов находятся в стадии проектирования и подготовки документации. Так, в будущем пять подземных переходов через МЦД построят в районе улиц: Яблочкова, Черняховского, Новостроевской, а также на пересечении Каспийской с улицей Медиков и Ереванской.

Семь надземных пешеходных переходов построят в Центральном, Тверском, Басманном, Нагатинском районах. Два перехода появятся через Северный дублер Кутузовского проспекта и железнодорожного пути Смоленского направления МЖД. Также возведут переход, который соединит многофункциональный терминальный комплекс на участке 11 ММДЦ «Москва-Сити» и общественную зону для пассажиров транспортно-пересадочного узла.

Загрутдинов отметил, что строительство пешеходных переходов через железнодорожные пути связано с интенсивным движением поездов по МЦД.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:Дорожное СтроительствоМосква
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