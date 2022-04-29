Пять участков под спорткомплексы выставлено на торги в Москве

Москва выставила на торги пять земельных участков для возведения физкультурно-оздоровительных комплексов, на их территории можно будет возвести бассейн, каток, базу гребных видов спорта, поля для бейсбола, гольфа, футбола и других видов спорта. Об этом рассказал руководитель московского Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Глава департамента также добавил, что победители смогут заключить договор на 49 лет.

«Москва реализовала 17 земельных участков, четыре из которых – под размещение некапитальных физкультурно-оздоровительных комплексов. Конкуренция на аукционах составила в среднем восемь участников на лот. Сейчас город приглашает инвесторов принять участие в аукционах на право возведения новых спортивных объектов на пяти участках, расположенных в Троицком, Северо-Западном и Южном административных округах столицы», – отметил Щербаков.

Отмечается, что самый большой участок площадью 1,7 га находится в поселении Кленовском в Троицке, в этом же населенном пункте расположены площадки 65 и 94 сотки. Другой объект площадью более 1 га находится в Братеевской пойме. Также по адресу улица Лодочная, вл. 8, стр. 1, 3 расположен участок 10 соток.

По условиям договора спорткомплекс нужно построить уже в первый год. Тип объекта предприниматель выбирает самостоятельно из утвержденного перечня из 25 вариантов. При этом общая площадь застройки не должна занимать более 70% территории.

Заявки на участие можно подавать до 27 мая. Сами электронные торги состоятся 31 мая в 10:00 по московскому времени.

