Путин запустит движение поездов по второму Байкальскому тоннелю

Президент России Владимир Путин 28 июля в режиме видеоконференции примет участие в запуске движения поездов по второму Байкальскому тоннелю, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что строительство нового тоннеля стартовало в 2014 году в рамках модернизации и развития БАМа и Транссиба. Он пересекает Байкальский хребет и соединяет западный портал в Иркутской области с восточным, который расположен в Бурятии.

Кроме российского лидера в церемонии примут участие руководители РЖД и компании «УСК Мост», а также рабочие-строители и специалисты по эксплуатации.

Ранее в Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост на Транссибе, сообщает RT. Путин заявил, что первую ветку железной дороги должны восстановить за 2,5 дня, а вторую - за пять суток.

