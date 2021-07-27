Путин запустит движение поездов по второму Байкальскому тоннелю
Президент России Владимир Путин 28 июля в режиме видеоконференции примет участие в запуске движения поездов по второму Байкальскому тоннелю, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что строительство нового тоннеля стартовало в 2014 году в рамках модернизации и развития БАМа и Транссиба. Он пересекает Байкальский хребет и соединяет западный портал в Иркутской области с восточным, который расположен в Бурятии.
Кроме российского лидера в церемонии примут участие руководители РЖД и компании «УСК Мост», а также рабочие-строители и специалисты по эксплуатации.
Ранее в Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост на Транссибе, сообщает RT. Путин заявил, что первую ветку железной дороги должны восстановить за 2,5 дня, а вторую - за пять суток.
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