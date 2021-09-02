Путин запустил три предприятия на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске предприятий на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости.

Российский лидер дал старт работе предприятий ООО «Арника», ООО НК «Лотос» и новой очередь завода ООО «Мазда-Соллерс Мануфакчуринг Рус».

Глава государства отметил, что власти продолжат оказывать поддержку бизнесу, который участвует в развитии Дальнего Востока.

Ранее Путин на совещании по экономическому развитию Дальнего Востока заявил, что билеты на самолёты для россиян должны быть подъёмными, сообщает Ura.ru.

