Путин раскритиковал работы по ликвидации аварийного жилья в Туве
Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы республики Тыва Владиславом Ховалыгом указал на сорванные сроки по ликвидации аварийного жилья в регионе и дал поручение подготовить отдельное письмо по этому вопросу.
В четверг глава государства встретился с врио губернатора Тувы в режиме видеоконференции, сообщает RT.
В ходе встречи Путин отметил, что необходимо обратить внимание на то, что в Туве не закончен «даже первый этап ликвидации аварийного жилья».
«Он должен был бы быть закончен еще как минимум год назад, а то и полтора-два года назад. Запланирована была реализация всех этих программ еще к окончанию 2018 года, но пока, к сожалению, эта работа не завершена», — цитирует президента ТАСС.
Кроме того, Путин указал на перегруженность школ республики. Глава государства подчеркнул, что норматив значительно превышен, также в Туве недостаточно дошкольных образовательных учреждений. Президент поручил подготовить обращение и по этой проблеме.
Вместе с тем глава государства отметил, что в республике «есть вещи позитивного характера» — в частности, в строительном секторе. По словам Путина, этот темп важно использовать в том числе для решения острых вопросов в социальной сфере.
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