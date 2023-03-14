Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Бурятии

Президент России Владимир Путин прибыл днём в столицу Бурятии. В программе визита значится посещение авиационного завода и совещание по вопросам развития городов Дальнего Востока.

Обсуждение будет проходить в смешанном формате. В частности, президент члены кабинета министров, главы регионов и руководители компаний будут принимать участие в совещании по видео-конференц-связи. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе в ранге заместителя председателя правительства Юрий Трутнев и глава Бурятия Алексей Цыденов будут присутствовать очно.