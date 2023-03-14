Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Бурятии

Президент России Владимир Путин прибыл днём в столицу Бурятии. В программе визита значится посещение авиационного завода и совещание по вопросам развития городов Дальнего Востока.

Обсуждение будет проходить в смешанном формате. В частности, президент члены кабинета министров, главы регионов и руководители компаний будут принимать участие в совещании по видео-конференц-связи. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе в ранге заместителя председателя правительства Юрий Трутнев и глава Бурятия Алексей Цыденов будут присутствовать очно.

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При этом в ходе посещения Улан-Удэ Путин намерен провести беседу с Цыденовым лично.

Как сообщают осведомлённые Telegram-каналы, работники авиазавода, который посетит президент, прошли процедуру тщательного досмотра, им также запрещено выходить за территорию предприятия на обед до визита Путина. Это предприятие - один из ведущих отечественных производителей вертолётной техники.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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