Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Бурятии
Президент России Владимир Путин прибыл днём в столицу Бурятии. В программе визита значится посещение авиационного завода и совещание по вопросам развития городов Дальнего Востока.
Обсуждение будет проходить в смешанном формате. В частности, президент члены кабинета министров, главы регионов и руководители компаний будут принимать участие в совещании по видео-конференц-связи. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе в ранге заместителя председателя правительства Юрий Трутнев и глава Бурятия Алексей Цыденов будут присутствовать очно.
При этом в ходе посещения Улан-Удэ Путин намерен провести беседу с Цыденовым лично.
Как сообщают осведомлённые Telegram-каналы, работники авиазавода, который посетит президент, прошли процедуру тщательного досмотра, им также запрещено выходить за территорию предприятия на обед до визита Путина. Это предприятие - один из ведущих отечественных производителей вертолётной техники.
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