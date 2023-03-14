В Казахстане сообщили, что ждут Путина с визитом в республику
Власти Казахстана в 2023 году ожидают визита в республику президента России Владимира Путина. Об этом заявил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Во вторник глава республики принял посла РФ Алексея Бородавкина.
«Глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью», — сообщила пресс-служба Токаева.
Кроме того, президент и российский посол обсудили состояние и перспективы всестороннего стратегического партнерства двух стран.
Также Токаев принял посла Китая Чжан Сяо. В ходе встречи с дипломатом президент отметил актуальность саммита «Центральная Азия + Китай», который пройдет в мае, и своего запланированного визита в КНР.
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