В Казахстане сообщили, что ждут Путина с визитом в республику

Власти Казахстана в 2023 году ожидают визита в республику президента России Владимира Путина. Об этом заявил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Во вторник глава республики принял посла РФ Алексея Бородавкина.

«Глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью», — сообщила пресс-служба Токаева.

Кроме того, президент и российский посол обсудили состояние и перспективы всестороннего стратегического партнерства двух стран.

Также Токаев принял посла Китая Чжан Сяо. В ходе встречи с дипломатом президент отметил актуальность саммита «Центральная Азия + Китай», который пройдет в мае, и своего запланированного визита в КНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизитКазахстанРоссияВладимир Путин
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