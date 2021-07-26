Путин предложил обсудить создание новой кольцевой дороги вокруг Петербурга

Президент России Владимир Путин заявил, что можно было бы создать новый автомобильный обход Санкт-Петербурга и такой проект будет востребован не только в Северной столице, но и в Ленинградской области, сообщает ТАСС.

На совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла российский лидер рассказал, что в настоящее время привлекаются средства ФНБ для продления трассы от Петербурга до Москвы и далее через Казань до Екатеринбурга, что позволит напрямую проехать от Балтики до Урала.

«В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от Санкт-Петербурга по аналогии с центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин запустил движение по заключительному 25-километровому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области, сообщает RT. Таким образом движение было открыто по всем 336 км автомагистрали.

