Путин поручил построить в Красноярске второй ж/д путь через Енисей
Президент России Владимир Путин отдал распоряжение построить в Красноярске новый железнодорожный путь, который пройдет через реку Енисей. Как информирует пресс-служба администрации главы государства, это поручение - одно из перечня, сформированного по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.
Второй ж/д путь будет проходить на мосту, который расположен на участке Красноярск-Восточный – Красноярск-Северный. Ответственными за решение вопроса назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава РЖД Олег Белозёров.
Сейчас на этом мосту действует только один путь, поэтому там организовано движение в формате реверса. Это сказывается на скорости прохождения грузовых составов, а также не даёт возможности организовать внутригородское пассажирское сообщение.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди прочего, президент поручил кабинету министров рассмотреть возможность создания Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украинский футболист попросил политического убежища в России
- Al Jazeera: Израильские танки наносят удары по Газе
- СМИ: Боевики ХАМАС выпустили 150 ракет по израильскому Ашкелону
- Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского транспортного коридора
- Избитая одноклассниками школьница доставлена на вертолёте в больницу Уфы
- КНДР пригрозила ударить по американскому авианосцу в Южной Корее
- Месси отреагировал на плевок в его сторону после матча с Парагваем
- Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе
- Российский полицейский попался на взятке в размере 10 пачек сигарет
- В Мраморном море столкнулись два сухогруза, шедших с Украины и из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru