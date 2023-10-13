Путин поручил построить в Красноярске второй ж/д путь через Енисей

Президент России Владимир Путин отдал распоряжение построить в Красноярске новый железнодорожный путь, который пройдет через реку Енисей. Как информирует пресс-служба администрации главы государства, это поручение - одно из перечня, сформированного по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

Второй ж/д путь будет проходить на мосту, который расположен на участке Красноярск-Восточный – Красноярск-Северный. Ответственными за решение вопроса назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава РЖД Олег Белозёров.

Сейчас на этом мосту действует только один путь, поэтому там организовано движение в формате реверса. Это сказывается на скорости прохождения грузовых составов, а также не даёт возможности организовать внутригородское пассажирское сообщение.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди прочего, президент поручил кабинету министров рассмотреть возможность создания Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.

