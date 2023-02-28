Путин пообещал пересмотреть график и приехать в Калужский регион
Российский лидер Владимир Путин пообещал пересмотреть свой график и по возможности приехать в Калужский регион. Об этом он заявил во время официального визита в Волгоград.
Главу государства пригласил руководитель студотряда «Гвардеец» Руслан Хусаинов. Он отметил, что в этом году его организация отмечает 10-летие, также отмечается 35-летие поискового движения.
Путин в свою очередь пообещал приехать на мероприятия в случае, если позволит рабочее расписание.
«Я посмотрю, конечно, на свой график. Если будет возможность, я с удовольствием приеду», - сказал президент.
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