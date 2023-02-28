Путин пообещал пересмотреть график и приехать в Калужский регион

Российский лидер Владимир Путин пообещал пересмотреть свой график и по возможности приехать в Калужский регион. Об этом он заявил во время официального визита в Волгоград.

Главу государства пригласил руководитель студотряда «Гвардеец» Руслан Хусаинов. Он отметил, что в этом году его организация отмечает 10-летие, также отмечается 35-летие поискового движения.

Путин в свою очередь пообещал приехать на мероприятия в случае, если позволит рабочее расписание.

«Я посмотрю, конечно, на свой график. Если будет возможность, я с удовольствием приеду», - сказал президент.

