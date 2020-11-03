Путилковское шоссе в Московской области отремонтируют к концу года. Как рассказал глава региона Андрей Воробьев, сейчас работы по реконструкции завершены на 70%.

Он пояснил, что в новом микрорайоне Путилково будут жить порядка 100 тысяч человек, для них дорогу нужно расширить и сделать ее четырёхполосной, с уже традиционным благоустройством прилегающих территорий и созданием пешеходных и велодорожек, передаёт «Радио1».

Дорога после реконструкции сможет пропускать в сутки 30 тысяч автомобилей на скорости 80 км/ч, в дальнейшем планируется строительство тоннеля, который свяжет трассу с МКАД.

