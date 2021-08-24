Против санитаров, избивших пациентку в Ярославской психбольнице, завели дело
Уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено в отношении двоих санитаров психиатрической бригады, которые избили пациентку в лифте Ярославской областной психиатрической больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СУСК РФ по области Ольгу Варнакову.
Инцидент стал резонансным благодаря видео, появившемуся в социальных сетях. На записи видно, как санитары Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт женщину в домашнем халате, а затем сильно бьют по голове и бокам, чтобы избежать ее сопротивления.
Областной департамент здравоохранения дал комментарий по данному происшествию. По данным ведомства, на кадрах была запечатлена принудительная госпитализация. При этом глава депздрава осудил действия санитаров. Их уволили. Также инцидентом заинтересовалась прокуратура региона и СУСК России по области.
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