Путин объяснил свою поездку по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что решил проехаться по Крымскому мосту, чтобы посмотреть на месте, как его отремонтировали.

Также он заявил, что хотел поддержать строителей, которые «в очень короткие сроки выполнили огромный объем работы» и сделали это качественно.

«Хотелось посмотреть, на самом деле это так или нет», — пояснил Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС.

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Также российский глава выразил уверенность, что ремонт будет завершен в срок.

В понедельник Владимир Путин проехал за рулем «Мерседеса» по Крымскому мосту. Он поговорил со строителями и выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о ремонтных работах на объекте, на котором в начале октября был подорван грузовик.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крымский МостВладимир Путин
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