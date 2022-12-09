Путин объяснил свою поездку по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что решил проехаться по Крымскому мосту, чтобы посмотреть на месте, как его отремонтировали.

Также он заявил, что хотел поддержать строителей, которые «в очень короткие сроки выполнили огромный объем работы» и сделали это качественно.

«Хотелось посмотреть, на самом деле это так или нет», — пояснил Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС.