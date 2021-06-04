Традиционный губернаторский проект «Лето в Подмосковье» стартовал в Московской области. Об этом сообщила вице-губернатор Наталья Виртуозова в ходе Петербургского международного экономического форума.

Вице-губернатор подчеркнула, что в каждом городе Подмосковья «есть, что посмотреть».

«В Клину с 1 по 10 июля пройдёт фестиваль Чайковского. Все более востребованным становится гастронаправление. С 5 по 8 августа под Истрой пройдёт фестиваль «Сыр. Пир. Мир». Фестиваль начинался как сырная ярмарка, а теперь здесь и различные напитки, и мясо, и сладости, и интересная шоу-программа, и мастер-классы», — поделилась Виртуозова.

Также вице-губернатор рассказала о культурном фестивале «Лето. Музыка. Музей», который пройдет 14-18 июня в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим».

Подробная информация о мероприятиях размещена на портале welcome.mosreg.ru, отмечает «Радио 1».

Кроме того, Виртуозова приняла участие в питч-сессии «Локальные промыслы – глобальные бренды». По словам вице-губернатора, для «перезагрузки» промысла необходим большой труд.

«Промысел – это жизнь, промысел хранится веками. Однако, народное искусство может стать модным, например, наши жостовские узоры появятся на предметах, которые востребованы каждый день», — рассказала Виртуозова.

Вице-губернатор Московской области подчеркнула, что эта сфера поддерживается на федеральном и региональном уровнях. Виртуозова отметила важность обучения молодых специалистов народным художественным промыслам, привлечения туристов. В свою очередь, власти региона готовы субсидировать промысел, чтобы вокруг мастерских возникали кластеры.

