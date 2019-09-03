Приступ банковского гуманизма

В пострадавшую от наводнения Иркутскую область вслед за президентом страны потянулись и те, кому были адресованы некоторые наблюдения главы государства, сделанные накануне. В Тулун, город, перенесший особенно сильный удар стихии, во вторник приехал Герман Греф. И обещал кредитные каникулы пострадавшим:

Сбербанк «реструктурирует кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год», - приводит пресс-служба банка слова Германа Грефа.

По ее данным, в банк поступило 488 заявлений граждан на урегулирование задолженности по кредитным продуктам на общую сумму 195,2 млн рублей. По большей их части приняты положительные решения, остальные пока на рассмотрении. Утверждается, что банк более двух месяцев обеспечивает клиентам, пострадавшим от наводнений, особый порядок урегулирования кредитной задолженности: на основании минимума документов - отсрочка платежей на 1 год, отмена неустоек, снижение процентной ставки, «особый порядок работы с семьями погибших, задолженность которых перед банком будет прощена», - говорится в сообщении пресс-службы.

Для кредитной организации, каковой банк и является, такая благосклонность пусть даже по отношению к пострадавшим от стихийного бедствия, редчайшее исключение из правил. Банк – не благотворительный фонд, и живет как раз с процентов по выданным кредитам, которые желает получать на регулярной основе вне зависимости от той или иной жизненной ситуации, в которой оказался получатель кредита. Как это работает, хорошо показано в одном из недавних телерепортажей из Лос-Анджелеса, где как грибы после дождя растут палаточные городки бездомных, ставших таковыми совсем недавно, не сумев справиться с ипотекой.

Но крупнейший в стране банк с государственным участием может и должен позволить себе такого рода исключения из правил. На это и обратил внимание президент Владимир Путин, упрекнув накануне Сбербанк в нежелании откликнуться на просьбы жителей пострадавших регионов:

«Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьезный вопрос. Они и могут, и должны это сделать», - заявил Путин.

Вот и ответ на вопрос о корнях, из которых произрастает невиданный в банковском деле приступ гуманизма. «Неясной этиологией», говоря языком медицины, тут и не пахнет. Но урок пошел впрок, и люди, которых стихия лишила практически всего, хоть на год получат передышку. И еще один урок, по признанию Германа Грефа, в необходимости значительно быстрее решать подобного рода ситуации.

