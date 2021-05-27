Председатель «Совета матерей» Буцкая рассказала о работе московской приемной за два месяца
Лидер общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая встретилась с людьми, обращавшимися за помощью в первую московскую приемную, и подвела итоги двух месяцев ее работы.
Как отметила общественный деятель, после открытия приемной в нее стали обращаться не только мамы столицы, но и все, у кого накопились проблемы и кто остро нуждался в адресной помощи.
Одним из первых вопросов, решенных с помощью приемной, стал ремонт подъемника на улице Реутовской. «Совет матерей» намерен и в дальнейшем помогать инвалидам района. Кроме того, волонтеры помогли подготовить документы 90-летнему ветерану труда Анатолию Граневу, который нуждался в соцработнике, но не мог оформить это официально.
«Больно видеть, когда человек нуждается в помощи, тем более, когда в силу возраста он не может о себе позаботиться. Приемная делает всё, чтобы помочь как можно большему количеству таких людей», — подчеркнула Буцкая.
Помимо адресной помощи нуждающимся, «Совет матерей» старается реализовать свои идеи в виде полезных гражданам инициатив. Так, в мае Буцкая выступила за суммирование льгот: вместо одной пенсионеры должны получать как минисмум три или четыре — все, что заслужили своим трудом.
За помощью в приемную обращаются пожилые люди, нуждающиеся в ремонте жилья, а также общественные организации. На встречу с Буцкой пришла председатель «Совета ветеранов», которому «Совет матерей» помог с ремонтом помещения.
Кроме того, организации удалось отстоять памятник героям ВОВ на территории бывшего Масложиркомбината, который оказался под угрозой сноса. Дочь погибшего фронтовика обратилась в «Совет матерей», рассказав, что выкупивший территорию комбината застройщик собрался демонтировать монумент. Буцкая помогла спасти памятник, и застройщик пообещал включить его в архитектурный ансамбль комплекса.
Также «Совет матерей» помог матери, в одиночку воспитывающей двух сыновей с ДЦП. Женщине приобрели эвакуационное кресло, с помощью которого она сможет вывозить мальчиков на прогулку и в чрезвычайной ситуации защитить от опасности.
Буцкая также следит за ситуацией в Некрасовке, где из-за затянувшегося ремонта подземного перехода и оживленного дорожного движения создается опасная ситуация для местных жителей. Общественный деятель подготовила обращение в столичное правительство с просьбой повлиять на сокращение сроков строительства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 039 / сут.
Умерли
120 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 759 / сут.
- Пашинян представил план урегулирования конфликта с Азербайджаном
- ЕС продлил на год санкции против Сирии
- В Берлине построят общий храм для христиан, иудеев и мусульман
- Захарова прокомментировала слова президента Польши о «ненормальности» РФ
- Стивен Сигал вступит в ряды партии «Справедливая Россия - За правду»
- Генпрокуратура заявила о росте количества коррупционных преступлений в России
- Тихановская анонсировала акцию солидарности с Белоруссией
- Суд снова оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за запрещённую информацию
- TikTok оштрафовали на 1,5 млн рублей за запрещённый контент
- Пригожин раскритиковал Серябкину за высказывания об «артистах-пенсионерах»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru