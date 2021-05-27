Председатель «Совета матерей» Буцкая рассказала о работе московской приемной за два месяца

Лидер общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая встретилась с людьми, обращавшимися за помощью в первую московскую приемную, и подвела итоги двух месяцев ее работы.

Как отметила общественный деятель, после открытия приемной в нее стали обращаться не только мамы столицы, но и все, у кого накопились проблемы и кто остро нуждался в адресной помощи.

Одним из первых вопросов, решенных с помощью приемной, стал ремонт подъемника на улице Реутовской. «Совет матерей» намерен и в дальнейшем помогать инвалидам района. Кроме того, волонтеры помогли подготовить документы 90-летнему ветерану труда Анатолию Граневу, который нуждался в соцработнике, но не мог оформить это официально.

«Больно видеть, когда человек нуждается в помощи, тем более, когда в силу возраста он не может о себе позаботиться. Приемная делает всё, чтобы помочь как можно большему количеству таких людей», — подчеркнула Буцкая.

Помимо адресной помощи нуждающимся, «Совет матерей» старается реализовать свои идеи в виде полезных гражданам инициатив. Так, в мае Буцкая выступила за суммирование льгот: вместо одной пенсионеры должны получать как минисмум три или четыре — все, что заслужили своим трудом.

За помощью в приемную обращаются пожилые люди, нуждающиеся в ремонте жилья, а также общественные организации. На встречу с Буцкой пришла председатель «Совета ветеранов», которому «Совет матерей» помог с ремонтом помещения.

Кроме того, организации удалось отстоять памятник героям ВОВ на территории бывшего Масложиркомбината, который оказался под угрозой сноса. Дочь погибшего фронтовика обратилась в «Совет матерей», рассказав, что выкупивший территорию комбината застройщик собрался демонтировать монумент. Буцкая помогла спасти памятник, и застройщик пообещал включить его в архитектурный ансамбль комплекса.

Также «Совет матерей» помог матери, в одиночку воспитывающей двух сыновей с ДЦП. Женщине приобрели эвакуационное кресло, с помощью которого она сможет вывозить мальчиков на прогулку и в чрезвычайной ситуации защитить от опасности.

Буцкая также следит за ситуацией в Некрасовке, где из-за затянувшегося ремонта подземного перехода и оживленного дорожного движения создается опасная ситуация для местных жителей. Общественный деятель подготовила обращение в столичное правительство с просьбой повлиять на сокращение сроков строительства.

