Предприниматели установят пять вендинговых аппаратов в Воронцовском парке
В Москве пройдут аукционы на право размещения пяти торговых автоматов в Воронцовском парке. К участию приглашают представителей малого и среднего бизнеса, сообщил заместитель руководителя Департамента по конкурентной политике Алексей Гаранин.
По его словам, нестационарные торговые объекты - это готовые бизнес-решения, которые позволяют открыть бизнес без больших вложений.
«Сейчас в Воронцовском парке предлагаются площадки для установки вендинговых аппаратов со снеками и горячими напитками. Победителям торгов предложат договоры на пять лет», – отметил глава департамента.
Для установки автоматов предусмотрены участки в различных локациях парка.
Два автомата со снеками можно будет разместить вблизи западного и восточного входов в парк. В них предприниматели будут продавать чипсы, крекеры, шоколадные батончики, попкорн, кукурузные палочки, мюсли и прочие продукты. Там же разместятся три автомата с горячими напитками.
Прием заявок завершится 17 мая, торги состоятся 22 мая в электронной форме. Для участия в них требуется регистрация на электронной площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.
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