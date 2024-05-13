Предприниматели установят пять вендинговых аппаратов в Воронцовском парке

В Москве пройдут аукционы на право размещения пяти торговых автоматов в Воронцовском парке. К участию приглашают представителей малого и среднего бизнеса, сообщил заместитель руководителя Департамента по конкурентной политике Алексей Гаранин.

По его словам, нестационарные торговые объекты - это готовые бизнес-решения, которые позволяют открыть бизнес без больших вложений.

«Сейчас в Воронцовском парке предлагаются площадки для установки вендинговых аппаратов со снеками и горячими напитками. Победителям торгов предложат договоры на пять лет», – отметил глава департамента.

Для установки автоматов предусмотрены участки в различных локациях парка.

Два автомата со снеками можно будет разместить вблизи западного и восточного входов в парк. В них предприниматели будут продавать чипсы, крекеры, шоколадные батончики, попкорн, кукурузные палочки, мюсли и прочие продукты. Там же разместятся три автомата с горячими напитками.

Прием заявок завершится 17 мая, торги состоятся 22 мая в электронной форме. Для участия в них требуется регистрация на электронной площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

