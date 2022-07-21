Предприниматели смогут открыть три кафе в парке «Фили»

Москва выставила на торги права на возведение и открытие трех нестационарных объектов в парке «Фили» под размещение кафе. Открытые аукционы пройдут в электронной форме 3 августа. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, подать заявку на участие в торгах можно до 29 июля.

«На городские торги выставлены права на размещение в парке «Фили» трех нестационарных объектов под открытие круглогодичных кафе площадью 345, 413 и 562,2 квадратного метра», – рассказал Щербаков.

Он также отметил, что договоры с победителями будут подписаны сроком на пять лет.

Принять участие в аукционах могут представители малого и среднего бизнеса.

Победителям торгов необходимо будет самим установить и оборудовать павильоны в соответствии с утвержденными архитектурными решениями. Внутри павильонов разместить торговые залы, рабочие и кладовые зоны, а также встроенные санузлы. Объекты необходимо также подключить к электросетям, для отопления в холодные сезоны будут использоваться радиаторы.

Два объекта предусматривают обустройство летней веранды. Первый расположен по адресу: Крылатский проезд, владение 13. Здесь планируется разместить одноэтажный деревянный павильон площадью 191,2 квадратного метра и летнюю веранду в 153,8 квадратного метра. Еще одно кафе можно открыть на улице Большой Филевской, владение 32, корпус 3. Общая площадь объекта составит 562,2 квадратного метра, из которых 120 квадратных метров займет летняя веранда с выносным оборудованием.

На пересечении улиц Барклая и Новозаводской можно открыть одноэтажное деревянное кафе площадью 413 квадратных метров.

Полная информация о проведении аукционов размещена на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города».

