Предприниматели смогут арендовать у Москвы здание под открытие кафе в парке «Кузьминки»

Москва выставила на торги по аренде здание под открытие кафе в парке «Кузьминки», сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Предприниматели смогут арендовать одноэтажное здание площадью 407,9 квадратного метра на пять лет, заявочная кампания продлится до 12 октября, сам аукцион состоится 17 октября.

Отмечается, что объекты в парках привлекают внимание предпринимателей, так как такие места посещает много людей.

«Москва регулярно выставляет на торги передвижные тележки для продажи напитков и мороженого, пункты проката спортивного инвентаря и оборудования, павильоны под открытие заведений общественного питания», - рассказал Щербаков.

В предлагаемом здании можно открыть кафе, закусочную, столовую или другое заведение общественного питания. Внутри помещение разделено на два просторных зала для посетителей, также предусмотрено помещения для персонала, кухня, раздевалка и санузлы.

