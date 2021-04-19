Правительство Петербурга намерено добиваться восстановления «Невской мануфактуры» через суд

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга намерен добиваться в суде восстановления сгоревшей "Невской мануфактуры". Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Исковое заявление направлено в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ответчиком по нему выступит АО "Невская Мануфактура". Если заявление будет удовлетворено, то в течение 48 месяцев организация будет вынуждена отреставрировать здание, которое является объектом культурного наследия регионального значения.

Также комитет требует неустойки за неисполнение решения суда в размере 100 тысяч рублей ежемесячно. Здание "Невской мануфактуры" сгорело в результате начавшегося в понедельник 12 апреля пожара, по данному инциденту возбуждено несколько уголовных дел.

По оценке МЧС, происшествие стало крупнейшим возгоранием в современной истории Петербурга, окончательно потушить остов здания смогли лишь через 4 дня. Во время тушения погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белецкий, еще трое пожарных находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

