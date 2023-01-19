Позолоченный автомат Калашникова изъяли в аэропорту Екатеринбурга
Позолоченный автомат Калашникова нашли у пассажира в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Таможенники выявили запрещённый к перевозке предмет у пассажира, вылетающего в Ташкент. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Федеральной таможенной службы, гражданин России пытался пронести через «зеленый» коридор подарочный кейс с оружием. Со слов хозяина груза, он вез списанный автомат в подарок давнему другу.
Уже установлено, что это АК-74М калибра 7,62 мм, который был изготовлен в 1974 году. Узор на оружие был нанесён златоустовскими мастерами. Драгметалл украшает ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин. При изготовлении приклада и цевья использовались ценные породы дерева.
Сейчас уникальный автомат Калашникова передан экспертам, которые установят, можно ли это оружие привести в боевое состояние. Стоимость изделия в его нынешнем виде, по предварительной оценке, составляет полмиллиона рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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