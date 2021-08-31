Пожарные сократили возгорание в мордовском заповеднике до 20 га

Огонь на территории Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича, где уже месяц бушуют пожары, сократилась до 20 гектаров. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Еще 25 августа, по данным МЧС, площадь активного горения в заповеднике доходила до 112 гектаров. Особенно силиьно пострадала от стихии северо-западная часть лесного массива. По состоянию на 31 августа 2021 года, площадь активного горения составляет 20 гектаров.

"Руководством заповедника объявлена локализация. Площадь, пройденная огнем, составляет 6300 га", - передает ведомство. В борьбе с пожаром приняли участие 682 человека и 136 единиц техники.

ТАСС передает, что пожар в заповеднике, который расположен в Темниковском районе республики, начался 3 августа. Причиной его стала гроза, которая ударила в валежник, оставшийся от пожаров в 2010 году.

