Пожар в заповеднике «Бастак» в ЕАО охватил 2700 га. Видео

Площадь возгорания в заповеднике «Бастак» в Еврейской автономной области выросла уже до 2,7 тысяч гектаров. Об этом информирует региональный главк МЧС на своём официальном сайте.

Огонь в основном бушует в нелесной зоне (кочка, марь) в районе административной границы ЕАО и Хабаровского края. Пожар постепенно мигрирует в северо-восточном направлении.

Как уточняет RT, для борьбы с огнём задействованы два пожарных вертолёта МЧС МИ-8. Они забирают воду с карьеров в селе Раздольное, после чего сбрасывают на горящие районы.

Кроме того, к тушению пожара привлечены более 50 десантников авиалесоохраны, переброшенные экстренным порядком из федерального резерва Бурятии. Подчёркивается, что пока удаётся не допустить переход огня на населенные пункты.

Между тем, повторное возгорание возникло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предприятие повторно атаковано беспилотником.

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Фото: 79.mchs.gov.ru
ТЕГИ:МЧСЗаповедникПожар

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