Повышенная готовность введена в Севастополе из-за нехватки воды

Власти Севастополя вынужденно ввели в городе режим повышенной готовности из-за резкого сокращения запасов пресной воды. Как сообщает городская администрация, в случае дальнейшего отсутствия обильных дождей, ресурса водохранилища хватит на 81 день.

Решение о введении ЧПГ объявлено по результатам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. На сегодня запасы Чернореченского водохранилища, от которого вода распределяется практически по всему городу, составляют менее 17 миллионов кубических метров.

Причём 7 миллионов кубометров считаются неприкосновенным запас, меньше которого нельзя опускаться.

Для решения проблемы водоснабжения Севастополя на реке Бельбек построят водозабор с очистными сооружениями. Об этом сегодня ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев, передают «Известия».

Технический комплекс должен позволить уже в 2021 году обеспечить дополнительными водными ресурсами не только город, но и населённый пункт Камышлы.

