Поветкин ушел с поста замглавы Вологодской области
Боксер, олимпийский чемпион Александр Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области. Об этом он написал в Telegram.
Поветкин поблагодарил вологжан за то, что «приняли на своей земле» спортсмена.
«Наш общий путь, хоть был и недолгим, но я надеюсь, что успел зажечь в вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к Родине», — отметил бывший замгубернатора.
По словам Поветкина, он намерен сосредоточиться «на своей семье, на своем доме».
Александр Поветкин занял должность замгубернатора в мае текущего года, напоминает 360.ru. Олимпийский чемпион курировал патриотическое воспитание, продвижение здорового образа жизни и обеспечивал реализацию национального проекта «Молодежь России».
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