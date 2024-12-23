Поветкин ушел с поста замглавы Вологодской области

Боксер, олимпийский чемпион Александр Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области. Об этом он написал в Telegram.

Поветкин поблагодарил вологжан за то, что «приняли на своей земле» спортсмена.

«Наш общий путь, хоть был и недолгим, но я надеюсь, что успел зажечь в вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к Родине», — отметил бывший замгубернатора.

По словам Поветкина, он намерен сосредоточиться «на своей семье, на своем доме».

Александр Поветкин занял должность замгубернатора в мае текущего года, напоминает 360.ru. Олимпийский чемпион курировал патриотическое воспитание, продвижение здорового образа жизни и обеспечивал реализацию национального проекта «Молодежь России».

