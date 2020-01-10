Постройки на станции Шиес, которые суд постановил снести, не относятся к проекту экотехнопарка

Компания «Технопарк» заявила, что постройки на станции Шиес в Архангельской области, которые суд постановил снести, не относятся к проекту экотехнопарка. Компания намерена обжаловать это решение. Об этом говорится на сайте экопарка Шиес.

В четверг Арбитражный суд Архангельской области признал часть строений в районе станции Шиес самовольными постройками и обязал компанию «Технопарк» снести их.

Как подчеркнули представители «Технопарка», связь между спорными объектами и проектом экотехнопарка во время судебного заседания установлена не была. В компании подчеркнули, что это и не могло быть сделано, так как место расположения экотехнопарка и другие его характеристики можно определить только после проектирования.

В связи с этим решение суда касается временных сооружений, не относящихся к будущему экотехнопарку, - подчеркнули в «Технопарке».

Экотехнопарк «Шиес» – инновационная и безопасная инфраструктура по вывозу и хранению твердых коммунальных отходов с максимальными гарантиями отсутствия вреда экологии. Общая стоимость строительства кластера 10,5 млрд рублей. Планируемое размещение ТКО до 0,5 млн тонн в год.



