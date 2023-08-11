Последний куб бетона залит в каркас корпуса больницы святого Владимира

Каркас здания многопрофильного комплекса на территории детской больницы святого Владимира в Сокольниках полностью готов, залит последний куб бетона. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в рамках Московского урбанистического форума.

Он отметил, что новый комплекс будет состоять из 20 отделений стационара. В здании организуют игровые пространства, которые помогут разнообразить досуг маленький пациентов. На каждом этаже предусмотрены комфортные места отдыха для родителей. Внутренняя планировка комплекса будет выполнена с учетом современных требований медицинской логистики.

При этом в комплексе будут представлены все виды диагностики и терапевтических процедур. В здании будет располагаться 482 койки. Маленькие пациенты смогут размещаться в палатах малой вместимости, где есть все необходимое для комфортного совместного пребывания ребенка и мамы.

Так, при возведении нового корпуса детской больницы святого Владимира применяются самые передовые технологии. Для воздушного сканирования используется технологичный дрон, а для наземного – лазерный электронный тахеометр. Такие технологии позволяют получать объективную информацию на всех этапах проекта.

