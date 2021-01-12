Порядка 220 купелей оборудуют на Крещение в Подмосковье
Порядка 220 купелей оборудуют в Подмосковье на Крещение, важным элементом в них будет навигация, которая позволит участникам купаний найти необходимые объекты инфраструктуры.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать подсветку под водой в тех местах, где купаются чаще всего. Также у этих мест планируется создать раздевалки, пункты обогрева и раздачи горячего чая. Также в палатках и раздевалках будут соблюдать антиковидные меры.
Также подготовка к Крещенским купаниям включает в себя очистку дна водоемов, установку освещения и улавливателей по краям купелей, передает «Радио1».
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