Порядка 220 купелей оборудуют на Крещение в Подмосковье

Порядка 220 купелей оборудуют в Подмосковье на Крещение, важным элементом в них будет навигация, которая позволит участникам купаний найти необходимые объекты инфраструктуры.



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать подсветку под водой в тех местах, где купаются чаще всего. Также у этих мест планируется создать раздевалки, пункты обогрева и раздачи горячего чая. Также в палатках и раздевалках будут соблюдать антиковидные меры.

Также подготовка к Крещенским купаниям включает в себя очистку дна водоемов, установку освещения и улавливателей по краям купелей, передает «Радио1».

